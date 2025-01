Duda Reis mostra barriga 15 dias após o parto - Reprodução TikTok

Publicado 20/01/2025 12:48

Rio - Duda Reis, de 23 anos, mostrou a barriga 15 dias depois do parto da filha, Aurora, que nasceu no dia 2 de janeiro, fruto do seu casamento com o empresário Edu Nunes. A influenciadora digital compartilhou um vídeo, nas redes sociais, e contou que está começando a desinchar.

"Temos um longo caminho pela frente, mas não existe nada mais incrível do que ter gerado o amor da minha vida nesse corpo. Mamãe já já fica gata", escreveu na legenda.

A modelo declarou que está com gordurinhas depois dar à luz. "Deixa eu mostrar para vocês como está a minha barriga pós-parto. Têm 15 dias que eu fiz cesárea. De lado, está assim, começou a desinchar mais agora, tá vendo? Estou com essas gordurinhas aqui, normal, 15 dias só. De frente é assim. Começou a marcar mais de novo. Do ladinho foi onde eu mais estou sentindo desinchar. Ainda fica com essa linha", disse ela.