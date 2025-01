Samuel de Assis, Felipe Veloso e Amaury Lorenzo dançam muito em festival na Zona Sul

Rio - Vários famosos prestigiaram o "Universo Spanta", na Marina da Glória, neste domingo (19), que teve como atrações Bell Marques, Ivete Sangalo e Daniela Mercury, em homenagem aos 40 anos do axé music. Animados, os atores Felipe Veloso, Samuel de Assis e Amaury Lorenzo se jogaram na dança e mostraram muito gingado na plateia.

Os atores Silvero Pereira, Amaury Lorenzo, Felipe Velozo e Samuel de Assis são alguns dos famosos que marcam presença no show de @IveteSangalo no Universo Spanta. Muito zamurinhosss! pic.twitter.com/2LFb4413t7 — Jovem Iveteiro (@JovemIveteiro) January 20, 2025

Eles também arrasaram durante o show do "É o Tchan", no palco Lapa, do evento. Os três subiram ao palco e 'quebraram tudo'.

o amaury sendo caótico no palco da ivete, rebolando a bunda, levantando a camisa, ameaçando tirar a calça, sarrando o chão... não aguento ele pic.twitter.com/pYtUBGnOOK — jota (@itskelmiro) January 20, 2025

Outras celebridades que também se divertiram durante a noite foram Gabz e o namorado, Jaffar Bambirra, Silvero Pereira, Mariana Xavier, Carla Cristina Cardoso e José Loreto.

Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, Mari Gonzalez e o namorado, Pipo Marques - que é filho de Bell Marques, Valesca Popozuda e o influenciador digital Theodoro foram outros famosos que marcaram presença no evento.

