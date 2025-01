Sérgio Chapelin - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sérgio ChapelinReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2025 12:34

Rio - Sérgio Chapelin, de 83 anos, surpreendeu os internautas ao surgir com um novo visual durante o "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (19). De barba longa, coque e óculos redondos, o ex-apresentador do "Globo Repórter" reapareceu na emissora para homenagear o jornalista Léo Batista, que morreu aos 92 anos, no Rio.

fotogaleria

"O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei", disse Sérgio.

Os usuários do X se impressionaram com o visual do ex-apresentador. "O Sérgio Chapelin tá irreconhecível, né?", afirmou um internauta. "Chocado com o visual do Sérgio Chapelin", declarou outro. "Sérgio chapelin o homem mais aposentado do Brasil", disparou uma terceira pessoa.

Sérgio Chapelin se despediu do 'Globo Repórter' em setembro de 2019, após 23 anos no comando da atração. O jornalista, que trabalhou na TV Globo durante 46 anos, apresentou também o "Jornal Nacional" de 1972 a 1983 e, depois, de 1989 até 1996, o "Fantástico" (1973) e o "Jornal da Globo", de 1979 a 1981.

Confira:

Chocado com o visual do Sérgio Chapelin pic.twitter.com/Q7rnVAoIun — (@vitorpeccoli) January 20, 2025

O Sergio Chapelin tá irreconhecível pic.twitter.com/k5Z2ejh1En — Pedro Machado (@pegoncalves) January 20, 2025

sérgio chapelin o homem mais aposentado do brasil pic.twitter.com/dFPR6nDRA2 — Dolly Summer Indie Fest (@dansmoncorps) January 20, 2025