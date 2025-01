Música póstuma de Cristiano Araújo e Marília Mendonça será lançada na sexta (24) - Reprodução/Instagram

Música póstuma de Cristiano Araújo e Marília Mendonça será lançada na sexta (24)Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 19:01

Rio - A Som Livre anunciou o lançamento de uma música póstuma de Cristiano Araújo e Marilia Mendonça, que faleceram em 2015 e 2021, respectivamente. A canção "De Quem é a Culpa?" estará disponível nas plataformas digitais na sexta-feira (24).

fotogaleria "Dia 24/01, data de nascimento do nosso eterno Cristiano, temos um presente muito especial para todos os fãs! Em uma data tão especial, vamos ter um lançamento que reúne duas lendas do sertanejo: Cristiano Araújo e Marília Mendonça", comunicou.

Antes de morrer, o sertanejo pretendia lançar a música, que foi gravada pela artista como forma de homenagem. "Cristiano nos deixou uma gravação da faixa 'De Quem É A Culpa?' em estúdio que pretendia lançar, mas não foi possível. Quando foi convidada para participar do projeto homenageando o Cristiano Araújo, Marília aceitou o convite na hora e estava preparando a regravação da música que inicialmente seria do cantor. Esse lançamento é um pedacinho de amor e carinho para matar a saudade dos dois, que nunca saem do nosso coração."