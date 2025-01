Rafael Infante - Divulgação

Rafael Infante Divulgação

Publicado 24/01/2025 16:08 | Atualizado 24/01/2025 16:10

Rio - Nesta sexta-feira (24), Rafael Infante estreia o festival "Humor Contra-Ataca - Vol 2" no Qualistage, na Barra da Tijuca. A abertura do evento fica por conta de Giovana Fagundes, comediante e influenciadora digital. A programação promete momentos de muitas risadas e reflexão, com a peça "Terapia Infernal".



Protagonizada por Rafael, "Terapia Infernal" é uma mistura de humor, reflexão e música que aborda questões atuais da humanidade sob uma ótica inusitada. O enredo, idealizado pelo ator, explora a jornada do Diabo, que recebe permissão divina para descer à Terra e analisar a humanidade de perto. Sentado em um divã, ele questiona sua própria função e a dos humanos, trazendo observações profundas e cômicas sobre a condição humana.



"A ideia surgiu justamente dessa imagem do Diabo no divã, pensando sobre o tanto de coisas que a humanidade vem fazendo e se perguntando qual era o papel dele, já que nós estamos fazendo seu trabalho de maneira excelente", comenta Infante.



"O teatro é um lugar de celebração da vida, encontros e reflexão. Essa peça se propõe a ser tudo isso, mas também com muita leveza e espontaneidade. O espetáculo só acontece com a força e a presença de quem está indo. Eu amo as várias plataformas que posso usar com a atuação, mas o teatro é muito forte porque é um momento presencial e de energia única que só acontece no dia", declara o humorista.



Conhecido por seus trabalhos no "Porta dos Fundos" e pelo espetáculo solo "Infantaria" (2015), Infante celebra a oportunidade de apresentar um texto original e diferente. "Eu nunca saí do teatro. Nesses últimos dez anos, eu fiquei com algumas peças em cartaz e rodei o Brasil inteiro com a minha peça solo, mas agora estou muito feliz com 'Terapia Infernal', que é um texto original, diferente e com mais gente envolvida no processo".



Confira a programação completa:

-4 de janeiro: Rafael Infante com abertura de Giovana Fagundes;

-31 de janeiro: Os Melhores do Mundo em "Hermanoteu na Terra de Godah", com abertura de Bia Guedes;

-7 de fevereiro: Fábio Rabin em "Ladeira Abaixo", com abertura de Gui Albuquerque;

-21 de fevereiro: Bruna Louise com abertura de Felipe Couceiro;

-7 de março: Marco Luque com o novo show "É disso que eu to falando", com abertura de Tatá Mendonça em "Cega na Comédia";

-14 de março: Rodrigo Marques com abertura de Hélio de la Peña;

-21 de março: Fábio Porchat em "Histórias do Porchat"; com abertura de Priscila Castello Branco;

-28 de março: Paulinho Gogó com abertura de Thiago Bobs.



Serviço:



Rafael Infante no festival "Humor Contra-Ataca -Vol 2"

24 de janeiro, às 21h

Local: Qualistage, dentro do shopping Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45,00