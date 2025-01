Simone lança álbum comemorativo: ’Tesão pelo que faço’ - Divulgação

Publicado 31/01/2025 12:47 | Atualizado 31/01/2025 12:48

Rio - A cantora Simone, de 74 anos, lançou nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (31), o álbum "50 (Ao Vivo)", em comemoração às cinco décadas de carreira. O projeto reúne os sucessos do ícone da MPB em 20 faixas.

"Estou muito feliz em concluir esse projeto lindo que contou com tanta gente maravilhosa! Sinto-me vitoriosa por chegar aos 74 anos com ainda mais tesão pelo o que faço! Esses mais de 51 anos de estrada me trazem muita gratidão pelas importantes conquistas e só aumentam a vontade de trabalhar em novos projetos", vibra Simone.Entre as canções do álbum, estão "Tô que tô", "Sangrando", "Começar de novo", "Cigarra", "Jura secreta" e muitos outros. Zélia Duncan aparece em "Boca em Brasa", "Iolanda" e "Ex-amor".A veterana rodou o país com mais de 30 shows em comemoração aos 50 anos de carreira. No registro, feito no Rio de Janeiro, a cantora se apresentou ao lado de sua banda com a casa lotada. No palco, estavam Filipe Coimbra na guitarra, Fábio Sá no baixo, Chico Lira nos teclados, Vitor Cabral na bateria e André Siqueira na percussão.