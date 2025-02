A Orquestra Forte de Copacabana faz sucesso onde se apresenta - Divulgação

Publicado 09/02/2025 00:00

A Festa da Primavera Chinesa é o maior feriado anual do país e marca a comemoração do ano novo, simbolizando a esperança por novos tempos. A tradição milenar - comemorada em janeiro - também será celebrada no Brasil. No dia 19 de fevereiro, às 19h, a Orquestra Forte de Copacabana convida para o Festival da Primavera, uma noite de atividades gratuitas dedicadas à cultura chinesa, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O destaque é o concerto em celebração à data, com a ilustre participação da soprano Marília Vargas, que se une ao grupo na execução das tradicionais obras chinesas "Minha Pátria" e "I Love You, China".

A apresentação abre o ano de atividades da Orquestra, que foi reconhecida em outubro de 2024 como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Além de canções chinesas, o repertório contará com clássicos da Música Popular Brasileira. A regência é de Luiz Potter e a direção artística é de Márcia Melchior. A noite ainda terá apresentações da Dança do Leão e da Dança do Dragão, tradicionais números artísticos chineses.

Também serão distribuídos, gratuitamente, 500 exemplares do livro “CNOOC - A Inteligência do Futuro” (Editora Fórum da Cultura), primeiro livro em quadrinhos do cantor e compositor Antonio Carlos, da dupla Antonio Carlos e Jocafi, que também é diretor musical do projeto e assina o livro como ACM Pinto. A obra é direcionada ao público jovem e infanto-juvenil, traz aspectos da cultura chinesa e brasileira, e é escrita em português e mandarim. Uma oportunidade para o público presente conhecer um pouco mais sobre o país asiático.

"É com imensa emoção que organizamos este evento e o concerto especial em homenagem ao Festival da Primavera, a vibrante celebração do Ano Novo Chinês. Não é apenas uma oportunidade de encantar o público com a riqueza musical e cultural da China, mas também um passo importante para fortalecer os laços entre nossas culturas. A música tem o poder de unir povos, contar histórias e criar pontes, e é uma honra para a Orquestra Forte de Copacabana levar essa tradição milenar aos cariocas", diz Márcia Melchior, diretora artística da Orquestra e presidente da Associação de Arte e Cultura RioMont, que promove o intercâmbio cultural entre Brasil e China.

Em dezembro de 2024, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura (Unesco) inscreveu a Festa da Primavera na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o que é considerado um passo muito importante para o reconhecimento, valorização e disseminação da cultura chinesa globalmente. O Festival da Primavera é realizado pela Orquestra Forte de Copacabana em parceria com o Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro. O patrocínio é da CNOOC Petroleum Brasil, por meio da Lei Rouanet.





Orquestra realizou sua primeira turnê à China em setembro de 2024



O Festival da Primavera vem reforçar a vocação da Orquestra Forte de Copacabana de promover a cultura chinesa no Brasil. Em 2024, por exemplo, o grupo foi convidado para fazer uma turnê na China, se apresentando para importantes personalidades, como o vice-presidente Han Zheng e em locais nobres, como a Beijing University e a Beijing Technology and Business University.



A viagem fez parte de uma série de atividades culturais em comemoração aos 50 anos de amizade diplomática entre os países, que incluíram também atividades no Brasil. Na ocasião, a Orquestra enviou uma carta ao Presidente Xi Jinping, agradecendo ao apoio da China ao grupo, que foi respondida pelo próprio na ocasião do G20, gerando grande repercussão na mídia chinesa.



A soprano Marília Vargas também possui vínculos com a China. Ela cantou para o Presidente Xi Jinping durante o G20, no Brasil.



A Orquestra Forte de Copacabana teve início apenas com violões, mas hoje possui uma formação de big band e reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone, trompete, trombone e uma base formada por violão, baixo, guitarra, teclado, percussão e bateria. Os jovens são convidados a apresentar músicas do repertório tradicional da MPB, muito conhecido pelo público, assim como músicas belíssimas de grandes nomes da nossa música, porém não tão conhecidas pelo grande público. Em outubro de 2024, o grupo foi registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.



O projeto é idealizado pelo Instituto Rudá, por meio da Lei Rouanet - Lei de Incentivo à Cultura e conta como mantenedora a CNOOC – PETROLEUM BRASIL e o Grupo Shalom como patrocinador master. Já o patrocínio é da TIJOÁ Energia. O projeto conta ainda com o apoio cultural da FHE-POUPEX e da Associação de Arte e Cultura RioMont.



O Instituto Rudá é especializado em gestão de orquestras, e com idealização da produtora e empresária Márcia Melchior, a Orquestra Forte de Copacabana é formada por 28 jovens que possuem de 13 a 21 anos, alunos da rede pública de ensino. Os componentes ensaiam uma vez por semana no Forte de Copacabana e ainda contam com ensino de apoio, como aulas de inglês. A Orquestra também é parceira da Orquestra Shalom, que a acompanha há 12 anos.



"O objetivo da Orquestra é capacitar os jovens para que eles cheguem a ingressar em orquestras profissionais, em orquestras das Forças Armadas, e que tenham um caminho profissionalizante, graças à música. Felizmente, ao longo dos anos, diversos estudantes da Orquestra ingressaram em projetos musicais e culturais, na academia, alguns chegando mesmo ao doutorado. Essa é a nossa maior missão", diz Márcia Melchior.



SERVIÇO:

Festival da Primavera, com a Orquestra Forte de Copacabana

Data: 19 de fevereiro, quarta-feira

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Praça Floriano, S/N - Centro, RJ

Grátis. Livre.