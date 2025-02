Anitta se inspira em look de esgrima para o primeiro dia de ensaios pré-carnaval no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2025 07:58 | Atualizado 09/02/2025 08:00

Rio - Anitta, de 31 anos, fez o primeiro ensaio pré-carnaval para os fãs cariocas, na Marina da Glória, Zona Sul, neste sábado (8). Com o tema "Maratona da Jogação", a cantora homenageou o mundo dos esportes e agitou o público com seus hits.

"Minha turnê pré-carnaval chegou no Rio! Me sentindo em casa", escreveu a cantora na legenda de uma publicação no Instagram. Para seguir na temática, a "Girl From Rio" subiu ao palco usando look inspirado na esgrima.



A "Poderosa" deixou os fãs eufóricos ao cantar músicas de sucesso como "São Paulo", "Joga pra Lua" e "Sei Que Tu Me Odeia". Além disso, os conterrâneos da artista foram os primeiros a ouvir ao vivo a nova música, "Romeo", lançada nesta quinta-feira (7).

Diversos famosos como Bruna Marquezine marcaram presença no show. Esbanjando simpatia, a atriz tirou fotos com fãs. Para curtir a noite, a artista usou vestidinho e sandália. Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Sophie Abrahão, Sérgio Malheiros, Giovanna Lancellotti, José Loreto, Nicole Bahls e Caio Manhente também aproveitaram os "Ensaios da Anitta".



Com ingressos esgotados nos dois dias, o primeiro contou com participações de MC Cabelinho, Mari Fernandez e Grelo. Já no domingo (9), Nattan, Dennis e Dilsinho são as atrações previstas para subir ao palco junto com a anfitriã.



Os ensaios pré-carnaval ainda passam por Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Também estão confirmados os tradicionais Blocos da Anitta em Salvador, em 28 de fevereiro, e no Rio de Janeiro, no dia 8 de março.