Thati Lopes e Rodrigo Simas - Raisa Verbickaya

Thati Lopes e Rodrigo SimasRaisa Verbickaya

Publicado 24/02/2025 05:00

Rio - Lançado recentemente nos cinemas, o filme "Viver a Vida" mostra a viagem da jovem Jéssica (Thati Lopes) com seu primo distante Gabriel (Rodrigo Simas) em busca da tia dela, Hava (Regina Braga), que abandonou a família para viver grandes aventuras com seu grande amor, Ben (Jonas Bloch). Rodado em Israel, o longa-metragem garantiu momentos divertidos e inesquecíveis para o elenco.

fotogaleria



Para desvendar o mistério, os primos decidem, juntos, embarcar para o país do Oriente Médio em busca do casal na excursão internacional guiada da empresa de turismo de Ben, liderada pelo carismático Ramirez (Diego Martins). "Foi muito mágico rodar em Israel, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi interessante a primeira viagem internacional ser para fazer o que mais amo fazer, que é atuar", conta Diego.



Na viagem, o ator conheceu muitas pessoas e cenários naturais belíssimos. "Foi um lugar muito diferente, que nunca imaginei que iria visitar, ainda mais em uma primeira viagem internacional. O filme foi muito bem feito, tudo com muito carinho e muito amor. Uma experiência especial para mim foi quando visitei a velha Jerusalém, eu não sou uma pessoa religiosa, mas é um lugar de muita energia, de muita história e sou uma pessoa que adora história, então foi bem especial para mim", entrega.



Gravado em 2022, "Viva a Vida" mostra lindas paisagens de Israel, com sequências no deserto e no Mar Morto e locações históricas como o Muro das Lamentações, o Parque de Timna, Mercado Mahane Yehuda e Ein Gedi. A diretora Cris D’Amato destaca a complexidade de rodar um 'road movie' (filme de estrada) em outro país. "Além de deslocar a equipe e o elenco brasileiro e local, tivemos que lidar com a logística do transporte do ônibus, que se tornou uma 'personagem' essencial para a história. Ele nos acompanhou durante toda a viagem, acrescentando uma camada extra de complexidade à produção", explica.



A protagonista Thati Lopes diz que à medida que exploravam a região, era incrível conhecer a cultura, as pessoas e a história tão rica de cada lugar. "Passamos por lugares lindos e emocionantes. O mais interessante é que, como filmamos em muitos dos pontos turísticos principais, eu nem sentia necessidade de usar minhas folgas para visitá-los, a própria filmagem já me colocava no coração de tudo", relata a atriz, que expõe um momento marcante da produção. Para desvendar o mistério, os primos decidem, juntos, embarcar para o país do Oriente Médio em busca do casal na excursão internacional guiada da empresa de turismo de Ben, liderada pelo carismático Ramirez (Diego Martins). "Foi muito mágico rodar em Israel, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi interessante a primeira viagem internacional ser para fazer o que mais amo fazer, que é atuar", conta Diego.Na viagem, o ator conheceu muitas pessoas e cenários naturais belíssimos. "Foi um lugar muito diferente, que nunca imaginei que iria visitar, ainda mais em uma primeira viagem internacional. O filme foi muito bem feito, tudo com muito carinho e muito amor. Uma experiência especial para mim foi quando visitei a velha Jerusalém, eu não sou uma pessoa religiosa, mas é um lugar de muita energia, de muita história e sou uma pessoa que adora história, então foi bem especial para mim", entrega.Gravado em 2022, "Viva a Vida" mostra lindas paisagens de Israel, com sequências no deserto e no Mar Morto e locações históricas como o Muro das Lamentações, o Parque de Timna, Mercado Mahane Yehuda e Ein Gedi. A diretora Cris D’Amato destaca a complexidade de rodar um 'road movie' (filme de estrada) em outro país. "Além de deslocar a equipe e o elenco brasileiro e local, tivemos que lidar com a logística do transporte do ônibus, que se tornou uma 'personagem' essencial para a história. Ele nos acompanhou durante toda a viagem, acrescentando uma camada extra de complexidade à produção", explica.A protagonista Thati Lopes diz que à medida que exploravam a região, era incrível conhecer a cultura, as pessoas e a história tão rica de cada lugar. "Passamos por lugares lindos e emocionantes. O mais interessante é que, como filmamos em muitos dos pontos turísticos principais, eu nem sentia necessidade de usar minhas folgas para visitá-los, a própria filmagem já me colocava no coração de tudo", relata a atriz, que expõe um momento marcante da produção.

"Filmar no Muro das Lamentações. Estar ali, em Jerusalém, cercada por aquela energia tão única, foi emocionante demais. Eu não estava apenas atuando, parecia que eu estava realmente vivenciando aquele momento com todo o significado que ele carrega", explica.



Já Rodrigo Simas afirma que gravar fora do país é uma experiência diferente, pois permite que eles conheçam a cultura, o espaço e a energia do local. Ele ainda recorda uma cena curiosa entre o personagem dele e de Thati na comédia romântica.

"Tem uma cena em que o Gabriel e Jéssica (Thati) saem do mar nus para chamarem a atenção. É um plano que ele e a Jéssica bolam, e foi muito engraçado porque a gente não estava numa praia de nudismo e a praia estava relativamente cheia, tinha muita gente de figuração e foi um momento em que eu e Thati rimos bastante, porque estávamos os dois saindo pelados do mar e todo mundo olhando e filmando, aquele momento foi muito engraçado", relata.



O que mais chamou a atenção de Diego na cultura de Israel foi a presença forte da religião no dia a dia - onde prevalece o judaísmo. "Outra coisa que me surpreendeu muito foi em Tel Aviv, que eu descobri ser uma cidade extremamente tecnológica, moderna e para frente. Uma das maiores paradas LGBTQIAPN+ acontece lá e eu não imaginava isso, talvez por conta dessa ligação que eu fazia entre o país e a religião. Mas a comunidade LGBT em Tel Aviv tem um apoio muito forte, e eu achei isso bem interessante. E eu trouxe muitas memórias, mas principalmente chaveiros, eu sou a tia dos chaveiros", diz o ator, que se identifica com algumas características do seu personagem.



"Uma delas é lidar com gente e gostar de lidar com gente. O Ramírez é um guia turístico que precisa estar sempre de bom humor, sempre carismático, e isso não estou sempre não, mas algo que eu tenho muito do Ramírez é lidar com pessoas o tempo todo e fazer isso bem. É algo que eu gosto de fazer, eu gosto de me comunicar com as pessoas, entender e conversar com todo mundo. E isso trouxe muito para mim".



Amor possível

O filme mostra momentos de aventura, diversão, mas também fala de amor. Um amor possível em todas as idades. A diretora diz que Jonas Bloch, 86 anos, e Regina Braga, 79, são exemplos inspiradores de como a experiência e a vitalidade dos veteranos são essenciais para enriquecer as produções, quebrando o estereótipo de uma terceira idade sem energia.



"No filme, a personagem Hava, interpretada por Regina Braga, decide sair de casa às vésperas de completar 50 anos de casamento, depois que seu marido, Ben, interpretado por Jonas Bloch, abandona a promessa de uma vida de aventuras que havia feito a ela na juventude. Insatisfeita, Hava sente que precisa viver e se arriscar, o que leva Ben a se aventurar atrás de sua esposa em busca de recuperar seu grande amor", conta.



Regina destaca que Hava é uma mulher forte, corajosa, que gosta de viver a vida intensamente o tempo todo. "Na sua juventude ela abandona tudo para viver com seu grande amor, que é Ben, que é o personagem do Jonas Bloch no filme. Hava acredita que a vida tem que ser vivida como um grande mistério e que a alegria precisa ser procurada, apesar das dificuldades", diz.



Bloch conta que a partida da filha para o Brasil foi muito marcante para seu Benjamim, o Ben. "Sentindo a casa vazia, transformando o Ben, aventureiro, em um homem sem sonhos. A partida de

Hava o mobiliza, ele acorda, revê seus valores, e parte para a ação", destaca o ator.



E já que o assunto é amor e família, Diego diz que acredita num relacionamento romântico, no melhor estilo "felizes para sempre". "Sou muito romântico, apesar de não parecer porque estou sempre fazendo graça com tudo. Acho que eu falo pouco disso, mas a verdade é que sou um super romântico, gosto de me envolver com alguém, de conhecer a pessoa, de imaginar de fato essa parada de se imaginar velhinho ao lado de alguém", completa.