’Ainda Estou Aqui’ está concorrendo a três categorias do OscarTV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 24/02/2025 14:43

O jornal britânico "The Guardian" publicou, neste domingo (23), uma resenha sobre o longa brasileiro Ainda Estou Aqui. Além de ser extremamente elogioso, o texto assinado pela crítica Wendy Ide também aponta a obra de Walter Salles como a favorita para ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Ainda Estou Aqui está na disputa para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional e, após o fiasco de Emilia Pérez, é o favorito na última categoria", diz Ide, que também elogiou o trabalho de Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, no longa, descrevendo-a como "fenomenal". "Ela mereceu a indicação à Melhor Atriz."A polêmica a qual a crítica cinematográfica se refere ocorreu há algumas semanas, quando publicações antigas e preconceituosas da atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, ressurgiram na internet.Desde então, o longa francês vem sofrendo com críticas e perdeu boa parte do favoritismo que carregava ao conquistar 13 indicações ao Oscar.Conforme pontuado por Ide, isso tende a favorecer Ainda Estou Aqui na briga por Melhor Filme Internacional.A resenha, que deu cinco estrelas de cinco para o longa, destaca a força da performance de Torres, a escolha das músicas para a trilha sonora e as cenas impactantes que "quebram o espectador". "Abrangente em seus temas, o filme representa Salles em sua melhor forma", finaliza Ide.