João Pedro comenta sobre briga entre as irmãs e Vitória - Reprodução Globoplay

João Pedro comenta sobre briga entre as irmãs e Vitória Reprodução Globoplay

Publicado 24/02/2025 11:42 | Atualizado 24/02/2025 12:56

Rio - João Pedro descartou aliança com Camilla e Thamiris no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Maike e João Gabriel, no quarto do líder, na madrugada desta segunda-feira (24), os brothers comentaram sobre a briga entre as irmãs e Vitória, e o goiano afirmou que não compactua com as atitudes das cariocas.

fotogaleria

"Eu estou off, não quero me juntar a nada com elas, quero continuar com a gente aqui e pronto", disse Pedro. Maike pontuou: "Mas a gente nunca se juntou", declarou. O goiano respondeu: "Não se juntou, mas ao longo da galera que saiu, podia fazer parte".

João Pedro relatou que não gosta das atitudes das irmãs. "As atitudes delas, das duas, não compactuo com gente assim, não. De apontar o dedo para a cara dos outros, de gritar, de falar altão assim com os outros. E a Camilla, impulsiva do jeito que ela é. Não é nem sem pensar, fala porque quer. Uma coisas bem pesadas, fortes. Deus me livre. Não gosto não. Esse negócio: 'Não estou nem ai para que o povo vai pensar. Se eu tivesse, botava a Vitória no Paredão'. Acho certo não", afirmou.

O nadador declarou que se a atriz ficar, quer dizer que ela está certa: "Mas é aquilo, se o público está vendo a Vitória como certa, terça-feira ela volta", relatou. O goiano comentou que ainda assim não concorda com o que aconteceu. "Mas mesmo assim, não tira o que a Camilla fez", avaliou ele.