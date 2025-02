Guilherme é o anjo da semana no ’BBB 25’ - Globo/ Fabio Rocha

Publicado 22/02/2025 15:27 | Atualizado 22/02/2025 15:47

Rio - Guilherme venceu a Prova do Anjo do "BBB 25" na tarde deste sábado (22) e poderá imunizar um participante no próximo paredão. O genro de Joselma marcou 410 pontos em disputa que envolvia habilidade e precisão. O brother faturou R$ 10 mil, um ano de produtos de limpeza e o tradicional Almoço do Anjo junto de seus convidados.

fotogaleria A prova começou com quatro vetos. João Gabriel foi sorteado e eliminou Diego, Maike tirou Vinícius, Aline escolheu Maike e Vinícius vetou Diogo. Na sequência, um participante de cada vez precisava derrubar placas, arremessando "gotas" de um produto para revelar a pontuação.

Thamiris foi escolhida por Guilherme para o Castigo do Monstro. A sister ficará com uma roupa de Cobra e perdeu 300 estalecas. "Eu não vou tirar ninguém do VIP. Não vou colocar Maike que já foi. Os meninos sempre me priorizam, estou vendo que torcem muito para mim, então eu vou levar alguém do Nordeste, que vai ser a Thamiris dessa vez", justificou o brother.