Diogo, Vilma e Vitória estão no paredão - Reprodução Globoplay

Diogo, Vilma e Vitória estão no paredãoReprodução Globoplay

Publicado 24/02/2025 07:46

Rio - Diogo, Vilma e Vitória Strada estão no sexto paredão da edição do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, formado neste domingo (23). Os três disputam a preferência do público para seguirem no jogo e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (25).

fotogaleria

Vencedor da prova do anjo, Guilherme decidiu imunizar a sogra, Joselma. "Gostaria de imunizar a mulher que topou viver isso aqui comigo, que é meu alicerce lá fora, que é minha força aqui dentro, e que tem o útero que é um pincel, que fez a coisa mais perfeita do mundo que é a minha esposa", disse ele.

Diogo atendeu o big fone e foi direto para o paredão. Ele escolheu Thamiris para acompanhá-lo na berlinda. No entanto, Camilla arrematou o 'poder curinga' e trocou a irmã por Vilma. Vitória foi indicada pelo líder da semana, João Pedro.

Camilla, que foi a mais votada da casa, conseguiu se livrar do paredão após vencer a dinâmica do 'bate- volta'.