Camilla e Vitória Strada brigam no ’BBB 25’Reprodução de vídeo

Publicado 24/02/2025 08:02 | Atualizado 24/02/2025 08:06

Rio - Após a formação do paredão, Camilla e Vitória Strada protagonizaram uma briga na casa do "BBB 25", da TV Globo, na noite deste domingo (23). As duas trocaram acusações e romperam a aliança no jogo.

Tudo começou quando Guilherme revelou que Camilla teria dito que votaria em Vitória. A trancista, então, perguntou a atriz: "Eu mudei com você até agora, Vitória?". O genro de dona Delma reformulou o questionamento: "As pessoas mudaram com você depois daquela situação lá?", quis saber ele, se referindo ao voto de Vitória na formação do quinto paredão. A namorada de Daniel Rocha concordou: "Com certeza".

Thamiris comentou que sempre defendeu Vitória. "A gente conheceu a Vitória desde o início do jogo, a gente não precisava jogar junto e nos aliamos. [...] A gente sempre comprou briga da Vitória", disse ela, que citou alguns votos passados. A atriz disparou: "Não ia ficar empatado, Thamiris!". Camilla frisou que sempre defendeu seus aliados.

Vitória, por sua vez, retrucou: "O que eu não esperava era que um erro ou um comportamento que você não concordasse fizesse você largar um aliado". "Eu não sou obrigada a nada. Não vou mentir para você para te agradar ou agradar a casa", rebateu Camilla.

Guilherme perguntou se a atitude de Camilla seria a mesma se fosse com Gracyanne Barbosa no lugar de Vitória: "Você iria deixar a Gra num cantinho, assim, como ela ficou?", quis saber Guilherme, ressaltando que jamais tomaria uma atitude como a da trancista.

Vitória: "A única coisa que eu falei que não esperava era que um erro ou um comportamento que você não concordasse fizesse você largar um aliado, ou seja, era sua aliada, não sou mais"



Camilla recordou os paredões que a atriz esteve e disse que não vai mais jogar com Vitória. "Você me colocou de preta agressiva no quarto. Eu não quero falar com você. Eu não vou mais jogar com você. Que eu seja julgada por isso e acabou", destacou.

"Eu sempre te defendi. Você sempre veio com sete pedras na mão. Independente de tudo o que aconteceu, eu ia jogar com você, para você me colocar como a traíra da parada?", se revoltou a artista.