Confira trailer de minissérie inspirada no acidente do Césio-137

Confira trailer de minissérie inspirada no acidente do Césio-137Divulgação / Netflix

Publicado 03/03/2026 11:03

Rio - A Netflix divulgou, na manhã desta terça-feira (3), o trailer de "Emergência Radioativa", nova minissérie protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho. A produção - com estreia marcada para 18 de março - revisita um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, Goiás, no ano de 1987. Confira!

As cenas divulgadas antecipam um cenário de tensão e incerteza, retratado sob diferentes perspectivas, em um período em que ainda não se compreendia plenamente a gravidade da contaminação. A minissérie foi inspirada na catástrofe que iniciou quando uma máquina de radioterapia foi aberta em um ferro-velho, espalhando o material radioativo Césio-137 por Goiânia.

A partir disso, começou uma corrida contra o tempo para rastrear a contaminação e salvar a vida das vítimas, entre elas uma família inteira atingida pela tragédia. Um drama de heróis anônimos que mobilizou o país e pôs em destaque o trabalho de cientistas e médicos brasileiros.



Com direção geral de Fernando Coimbra e criada por Gustavo Lipsztein, o elenco conta também com Tuca Andrada (Governador), Bukassa Kabengele (Evenildo), Ana Costa (Antônia), Alan Rocha (João), Marina Merlino (Catarina), William Costa (Darlei), Antonio Saboia (Eduardo), Luiz Bertazzo (Loureiro), Clarissa Kiste (Paula) e Douglas Simon (Souza), além das participações especiais de Leandra Leal (Esther) e Emílio de Mello (César).