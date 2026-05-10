Novo projeto de "La Casa de Papel" é anunciadoReprodução/YouTube
O anúncio rapidamente movimentou os admiradores da série, que começaram a especular sobre o futuro da trama. Entre as possibilidades levantadas pelos fãs estão uma eventual sexta temporada ou até mesmo um novo spin-off derivado do universo criado por Álex Pina.
Nas redes sociais, internautas comentaram sobre os rumos que gostariam de ver na produção. “Queremos Alicia Sierra e Professor orquestrando um assalto juntos”, escreveu um usuário. “Podem fingir que a morte da Tokyo e da Nairóbi não aconteceu e trazer elas de volta”, publicou outro. Já um terceiro questionou: “Será que vem temporada 6? Ou outro spin-off?”.
O anúncio acontece em meio à expansão da franquia, que já tem uma nova estreia confirmada. A segunda temporada de "Berlim" chega à plataforma em 15 de maio, ampliando ainda mais o universo da produção espanhola que se tornou um fenômeno global.
Até o momento, a Netflix não divulgou detalhes sobre elenco, trama ou formato do novo projeto.
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