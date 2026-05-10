Novo projeto de "La Casa de Papel" é anunciado - Reprodução/YouTube

Novo projeto de "La Casa de Papel" é anunciadoReprodução/YouTube

Publicado 10/05/2026 09:23

Rio – A Netflix surpreendeu os fãs de "La Casa de Papel" ao anunciar um novo projeto ligado ao universo da série. A novidade foi revelada durante um evento realizado neste sábado (9), em Sevilha, na Espanha.

No vídeo, a plataforma reforça que “a revolução nunca acaba”, frase que indica que a franquia ainda tem novos capítulos pela frente. O teaser revisita alguns dos momentos mais emblemáticos da produção, incluindo cenas dos assaltos à Casa da Moeda e ao Banco da Espanha, além das tradicionais máscaras usadas pelos personagens.



O anúncio rapidamente movimentou os admiradores da série, que começaram a especular sobre o futuro da trama. Entre as possibilidades levantadas pelos fãs estão uma eventual sexta temporada ou até mesmo um novo spin-off derivado do universo criado por Álex Pina.



Nas redes sociais, internautas comentaram sobre os rumos que gostariam de ver na produção. “Queremos Alicia Sierra e Professor orquestrando um assalto juntos”, escreveu um usuário. “Podem fingir que a morte da Tokyo e da Nairóbi não aconteceu e trazer elas de volta”, publicou outro. Já um terceiro questionou: “Será que vem temporada 6? Ou outro spin-off?”.



O anúncio acontece em meio à expansão da franquia, que já tem uma nova estreia confirmada. A segunda temporada de "Berlim" chega à plataforma em 15 de maio, ampliando ainda mais o universo da produção espanhola que se tornou um fenômeno global.



Até o momento, a Netflix não divulgou detalhes sobre elenco, trama ou formato do novo projeto.

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