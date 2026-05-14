Filme "Gente Grande 3" é confirmado pela NetflixReprodução/X
Netflix confirma produção de 'Gente Grande 3' com Adam Sandler
Sequência conta com roteiro assinado pelo protagonista e Tim Herlihy
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