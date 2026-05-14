Filme "Gente Grande 3" é confirmado pela Netflix - Reprodução/X

Filme "Gente Grande 3" é confirmado pela NetflixReprodução/X

Publicado 14/05/2026 11:54

Rio – A produção do filme "Gente Grande 3" foi confirmada pela Netflix, nesta quarta-feira (13). A continuação da franquia protagonizada por Adam Sandler, conta com o retorno do ator, que também assina o roteiro junto a Tim Herlihy.

O filme terá a direção de Kyle Newacheck, conhecido por suas colaborações com Sandler em "Um Maluco no Golfe 2” (2025) e "Mistério no Mediterrâneo" (2019). Ele substitui Dennis Dugan, que esteve a frente dos dois projetos anteriores, que tiveram seus lançamentos, respectivamente, em 2010 e 2013.

"Gente Grande 3" é uma produção de Sandler, de sua mulher, Jackie Sandler, e do parceiro de trabalho de longa data, Jack Giarraputo. Para além disso, nomes como Kevin Grady e Judit Maull participam como produtores executivos.

A franquia segue um grupo de amigos de infância, que se reencontra já na vida adulta, após a morte de seu treinador de basquete. Nela, são retratadas temáticas de amizade, família e amadurecimento.