Homem-Aranha - Reprodução

Homem-AranhaReprodução

Publicado 14/05/2026 12:32 | Atualizado 14/05/2026 12:33

Rio - A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira (14) um novo pôster de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", próximo capítulo da franquia estrelada por Tom Holland. A imagem faz referência direta aos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" e reforça a nova fase solitária do personagem.

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No material promocional, Peter Parker aparece sozinho com o uniforme do herói. A legenda destaca o impacto do desfecho do longa anterior: “O mundo esqueceu Peter Parker, mas ele não esqueceu deles”.A frase remete ao momento em que o Homem-Aranha pede para o Doutor Estranho apagar sua existência da memória de todos, incluindo MJ, personagem de Zendaya.Na trama de “Um Novo Dia”, quatro anos se passaram desde os eventos do último filme. Peter Parker agora vive isolado, distante das pessoas que ama e sem qualquer reconhecimento público.Segundo a sinopse oficial, o personagem dedica a vida integralmente ao combate ao crime em Nova York. No entanto, a pressão constante provoca mudanças físicas inesperadas, enquanto uma nova sequência de crimes coloca o herói diante de uma das ameaças mais perigosas de sua trajetória.Além de Holland e Zendaya, o elenco conta novamente com Jacob Batalon no papel de Ned.O filme também reúne nomes conhecidos do universo Marvel, como Mark Ruffalo, que retorna como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle/Justiceiro e Michael Mando interpretando Mac Gargan/Escorpião.Já Sadie Sink, conhecida por “Stranger Things”, integra o elenco em um papel ainda mantido em segredo.Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas brasileiros em 30 de julho de 2026.