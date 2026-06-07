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Veja como foi primeiro show da turnê de Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho
Cantores iniciaram projeto 'O Maior Encontro do Samba' no Maracanã
Rio - O show da turnê "O Maior Encontro do Samba" animou o público no Estádio do Maracanã na noite de sábado (6), marcando o início do projeto que reúne Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Os artistas celebraram a trajetória do gênero e revisitaram grandes sucessos que atravessam gerações.
Com direção musical de Pretinho da Serrinha, a turnê presenteou o público com o espetáculo Arlindinho canta Arlindo Cruz na abertura. Os artistas apresentaram um repertório de duas horas com faixas como "Não Deixa o Samba Morrer", "Você Me Vira a Cabeça", "Mutirão de Amor", "Verdade", "A Loba", "Deixa a Vida Me Levar", "Faz Uma Loucura Por Mim" e "Vou festejar".
Convidado especial do show, Martinho da Vila recordou grandes sucessos da carreira ao lado dos amigos, entre eles "Canta canta minha gente", "Disritmia", "Ex-amor", "Devagar" e "Mulheres". Vale lembrar que o cantor volta a se apresentar com o trio nas apresentações de São Paulo e Salvador.
Enquanto Jorge Aragão e Zeca Pagodinho apostaram em figurinos monocromáticos, Alcione escolheu um vestido dourado para homenagem Dona Ivone Lara. A cantora irá reverenciar grandes nomes do samba com os looks da turnê.
"Revolucionária, foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo em uma grande escola de samba. Antes de nos curar com seus versos, dedicou-se a cuidar do próximo através da enfermagem. Ela pisou devagar. Hoje, pisamos firmes. Amanhã, o passo já não está sozinho", afirmou.
Nas redes sociais, Zeca Pagodinho comentou a emoção após iniciar a turnê. "O samba no lugar que merece! No Maracanã, um dos maiores estádios do mundo, palco de shows inesquecíveis e como esse encontro! Viva o samba e a cultura brasileira", disse ele. "Valeu grandão, Rio de Janeiro! Valeu grandão todo mundo que cantou e sambou no Maracanã", acrescentou.
Milton Cunha prestigiou o evento na companhia do namorado, o corretor de imóveis Vitor Moraes. Ex-rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira apostou em calça jeans e cropped para cair no samba. Nomes como Maju Coutinho, Regina Casé, Jonathan Haagensen, Alana Cabral, Gabriela Loran, Danilo Mesquita, Aline borges, Jeniffer Dias, Any Gabrielly e Quitéria Chagas também estiveram no estádio.
“Um mutirão de amor” na Casa do Inesquecível! pic.twitter.com/YgaHXr6q6g— Maracanã (@maracana) June 6, 2026
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