Lauryn Hill leva clássicos do hip-hop ao Global Citizen Live

Rio - Lauryn Hill foi atração principal do Global Citizen Live: Rio de Janeiro realizado neste sábado (6) na Enseada de Botafogo, Zona Sul. A cantora norte-americana comandou o encerramento da Rio Nature & Climate Week em evento gratuito de música e mobilização global pelo combate à pobreza extrema, e que teve Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank como mestres de cerimônia.

Em apresentação que celebrou os 30 anos do álbum "The Score", a artista dividiu o palco com o ex-companheiro do grupo Fugees, Wyclef Jean, além das participações de YG Marley e Zion Marley. O público acompanhou sucessos que marcaram gerações, como "Killing Me Softly" e "Fu-Gee-La".

A abertura do Global Citizen Live ficou por conta de Ludmilla. A cantora subiu ao palco em show marcado por grandes sucessos da carreira, entre eles "Rainha da Favela", "Paraíso", "Onda Diferente", "Saudade da Gente", "Favela Chegou" e "Sintomas de Prazer".

Além da música, o evento atraiu diversas celebridades. Entre os famosos que prestigiaram o Global Citizen Live estavam Jade Picon, Nathalia Dill, Sheron Menezzes, Grazi Massafera, Leandra Leal, Juliana Alves, Gabi Melim, Dandara Mariana e Douglas Silva.

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