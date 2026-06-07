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Lauryn Hill leva clássicos do hip-hop ao Global Citizen Live
Diversão

Lauryn Hill leva clássicos do hip-hop ao Global Citizen Live

Evento gratuito reuniu famosos na Enseada de Botafogo no sábado (6)

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Lauryn Hill agitou público com sucessos da carreira
Lauryn Hill se apresentou no Global Citizen Live
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comandaram o evento
Ludmilla subiu ao palco do Global Citizen Live
Sheron Menezzes
Jade Picon
Nathalia Dill
Leandra Leal
Juliana Alves
Grazi Massafera
Dandara Mariana
Gabi Melim
Douglas Silva
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Rio - Lauryn Hill foi atração principal do Global Citizen Live: Rio de Janeiro realizado neste sábado (6) na Enseada de Botafogo, Zona Sul. A cantora norte-americana comandou o encerramento da Rio Nature & Climate Week em evento gratuito de música e mobilização global pelo combate à pobreza extrema, e que teve Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank como mestres de cerimônia.
Em apresentação que celebrou os 30 anos do álbum "The Score", a artista dividiu o palco com o ex-companheiro do grupo Fugees, Wyclef Jean, além das participações de YG Marley e Zion Marley. O público acompanhou sucessos que marcaram gerações, como "Killing Me Softly" e "Fu-Gee-La". 
A abertura do Global Citizen Live ficou por conta de Ludmilla. A cantora subiu ao palco em show marcado por grandes sucessos da carreira, entre eles "Rainha da Favela", "Paraíso", "Onda Diferente", "Saudade da Gente", "Favela Chegou" e "Sintomas de Prazer".
Além da música, o evento atraiu diversas celebridades. Entre os famosos que prestigiaram o Global Citizen Live estavam Jade Picon, Nathalia Dill, Sheron Menezzes, Grazi Massafera, Leandra Leal, Juliana Alves, Gabi Melim, Dandara Mariana e Douglas Silva.
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