'BBB 20': Polícia Civil intima Petrix Barbosa para depor sobre assédio a participantes do reality

Rio - A Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), de Jacarepaguá, intimou o ginasta Petrix Barbosa a depor sobre o assédio a participantes do reality. De acordo com o site Hugo Gloss, um comunicado solicitando que o atleta compareça a delegacia foi entregue na sede da emissora carioca, na tarde desta segunda-feira (3). O DIA entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou a informação.

Ainda de acordo com o portal, Petrix precisa deixar a casa até sexta-feira (7). O ginasta está no paredão, junto com os brothers Pyong Lee, Hadson e Babu, e pode ser um dos eliminados desta terça-feira (4). Caso não saia por decisão do público, Petrix pode ser expulso da casa mais vigiada do Brasil por "contato com o mundo exterior", fato que é proibido pelo programa.