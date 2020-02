Depois de Petrix, Pyong Lee é investigado por assédio sexual no 'BBB'

Rio - Após Petrix ser investigado pela Polícia Civil do Rio , chegou a vez de Pyong Lee. Segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, um boletim de ocorrência foi aberto para apurar as atitudes do hipnólogo na festa do último sábado (9).

Durante a festa "Paz e Guerra", Pyong tentou beijar Marcela, que retrucou a atitude do brother: "Pyong! Para! Tá doido? O que é isso?". Em seguida, internautas apontaram que o confinado apalpou o bumbum de Flayslane sem o consentimento da sister.

Após o fato, a produção do reality convocou Pyong no confessionário e lhe deu uma advertência. "Ontem, na festa, seu comportamento causou preocupação. Você foi inconveniente com as meninas da casa. Isso aqui é uma advertência para que esse tipo de comportamento não se repita. Estamos zerando suas estalecas e tirando mais 500 pelo seu comportamento", disse alguém da equipe do programa ao hipnólogo. Por conta da repercussão , o caso será investigado, informou a Polícia Civil.