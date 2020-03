'Quero pedir desculpas por tudo que acabou acontecendo', diz Guilherme sobre fim do namoro de Boca Rosa

Rio - Guilherme tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", exibido pela Globo, na manhã desta quarta-feira. O modelo foi eliminado do "BBB 20" na noite de terça, com 56,07% dos votos em disputa contra Pyong e Gizelly.

Durante o bate-papo, Guilherme falou sobre sua polêmica relação de amizade com Bianca Andrade. O namoro de Bianca com Diogo Melim chegou ao fim por conta do relacionamento entre os dois no reality show. "Quero aproveitar esse momento para pedir desculpas para ela, para a família dela, por tudo que acabou acontecendo. A minha intenção com ela sempre foi das melhores, de cuidar dela, a minha amizade foi sincera desde o começo, tanto da minha parte quanto da dela. E eu sempre fui assim, gosto de cuidar das pessoas, tanto que fiz isso com várias pessoas, inclusive com o Victor Hugo", esclareceu Guilherme.

O ex-brother voltou a afirmar que seu interesse sempre foi em Gabi. "Ela é uma pessoa que me ajudou muito dentro de casa, eu ajudei também. Eu nem esperava que ia me relacionar, estava muito focado no prêmio quando entrei. Eu acabei me apaixonando por ela de verdade. Acabou acontecendo", disse Gui, que pretende continuar o relacionamento.

"Quero, sim, continuar com ela", afirmou. "Tenho certeza que fiz a melhor escolha. Não me arrependo de ter vivido isso com ela. E sei que ela também gostou muito", finalizou.