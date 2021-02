Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:00

Rio - Após a menção de desistência do reality , a família e a equipe de Juliette foram ao Instagram para repudiar os recentes acontecimentos do "Big Brother Brasil 21", em especial, o tratamento e as ofensas ditas pela rapper Karol Conká. Eles ainda agradeceram o apoio dado pelo ator Lucas Penteado, quem aconselhou a advogada a não sair do jogo.