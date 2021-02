BBB

Equipe de Projota pede contato da mãe de Arcrebiano e leva fora: 'Deixa ela em paz'

Na segunda-feira, Projota foi extremamente grosseiro com Arcrebiano ao jogar uma figurinha com a foto do goiano no chão durante o jogo da discórdia

Publicado 09/02/2021 12:42 | Atualizado há 15 horas