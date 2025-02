Diogo Almeida atendeu o Big Phone e se deu mal - TV Globo

Publicado 24/02/2025 19:18 | Atualizado 24/02/2025 19:21

Rio - Diogo Almeida conversou com Vilma e João Gabriel sobre a postura das irmãs Thamiris e Camilla dentro do reality. O trio analisou a briga das duas com Vitória Strada após a formação do Paredão no domingo (23). Para Diogo, as sisters jogam sem considerar os laços criados no confinamento.