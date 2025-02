Luísa Sonza é a atração da festa de sexta no ’BBB 25’ - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2025 22:09

Rio - A cantora Luísa Sonza vai comandar o pré-Carnaval na casa do "BBB 25" na sexta-feira (28). Além disso, a artista recebe no palco uma convidada internacional: a argentina Emilia Mernes, que chega ao reality show para apresentar sua nova parceria com a amiga brasileira.

fotogaleria "A Emilia é uma artista incrível e estou muito feliz de mostrar um pouco do Brasil para ela. Acho que ela vai gostar muito de ter a experiência de cantar no 'BBB', algo totalmente diferente do que qualquer artista costuma fazer", conta Sonza.

Depois do show, a festa vai garantir uma noite com espaços pensados para recarregar as energias dos confinados. Os participantes poderão se divertir em um pula-pula fechado e com bolas coloridas, com um set para produção de conteúdo feito de lâmpadas e espelhos, e com cadeiras de massagem à disposição para momentos de relaxamento. A decoração da festa vai ter predominância da cor laranja e contará com painéis com bolhas iluminadas.