Gracyanne Barbosa criticou aproximação de Vitória e Renata Reprodução de Vídeo

Publicado 25/02/2025 15:51

Rio - A aproximação entre Vitória Strada e Renata foi assunto no Quarto Nordeste nesta terça-feira (25). Gracyanne Barbosa falou sobre a atriz ter saído do cômodo por conta da temperatura e aproveitou para criticar a relação da artista com a amiga de Eva.

fotogaleria "Ela não pode ficar aqui, coitada", ironizou a ex-mulher de Belo. "Adivinha em qual quarto que ela está?", disse Thamiris, que afirmou estar "muito chateada" com a situação.

A musa fitness recordou a falta de contato entre as sisters no início do jogo. "Ela rindo com a Renata, é muito louco, é uma pessoa que ela tinha zero [troca]. Uma implicância quando a gente elogiava a garota", apontou Gracyanne. "Eu acho legal ela se esforçar para se dar bem com todo mundo, mas acho muito rápido as mudanças", disse Camilla.