Publicado 25/02/2025 08:11 | Atualizado 25/02/2025 09:18

Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, agitaram a noite de segunda-feira (24), com brigas e troca de farpas durante o "Sincerão". Na dinâmica, o júri do 'Pipocômetro' foi formado pelos ex-BBBs Ana Paula Renault, Naiara Azevedo e Ricardo Alface, que selecionaram três palavras para cada brother e eles tiveram que escolher somente uma para definir um jogador, justificando o motivo do adjetivo.

Enquanto os participantes justificavam o motivo da palavra escolhida, o 'Pipocômetro' avaliou as falas de cada um, sem que os confinados soubessem. Se o jogador "mandasse bem", o adversário recebia uma bomba de cor; se "pipocasse", era o próprio brother que levava um banho de gosma e pipoca.

Principais confrontos da noite

Diego iniciou a dinâmica e deu o adjetivo de "falso" para classificar Camilla. Na justificativa, o ator relembrou o "Sincerão" anterior. "Na semana passada, ela me chamou aqui no 'Sincerão', e trouxe um assunto que a gente já tinha conversado. Ela trouxe esse assunto para fugir de um assunto que ela tinha pendente com a Vitória. Ontem (domingo), ela descartou a Vitória como se fosse uma lata de 'apresuntado' jogado no lixo, com muito autoritarismo. Ela tinha uma amizade com a Vitória e ela falou coisas muito duras para a Vitória ali. Por isso, eu acho ela falsa, porque ela tratou a Vitória de uma forma tão feia, que é uma forma que eu não admiro, Tadeu. E acho que ela falsa sim por conta disso também", disse ele.

O júri definiu que ele "mandou bem" e Camilla recebeu a punição.

Em seguida, Vitória escolheu a palavra "decepção" e chamou Camilla. A atriz afirmou que sabe que não pode contar mais com a carioca. "Estou chamando a Camilla hoje aqui, mesmo que eu tenha falado que eu não chamo nenhum aliado meu aqui, mas como a Camilla disse que agora eu não conto mais com ela para mais nada. No momento que eu apresentei a minha opinião, a maneira como eu tinha agido, e que eu jamais teria o intuito de expor e deixar na berlinda qualquer aliado meu. Principalmente pessoas que eu tenho tanto amor e carinho aqui dentro, mesmo que pareça pouco tempo que a gente está aqui, eu jamais teria tido a atitude que ela teve comigo. Eu sei que eu posso ter feito coisas que decepcionaram ela, mas eu sempre vou pedir desculpas. E eu nunca te expus de maneira negativa aqui dentro. Eu acho que você não fez o mesmo comigo, e por isso que eu estou muito decepcionada com você, em todos os sentidos", declarou.

Os trio de jurados escolheu a placa "mandou bem" e a trancista recebeu a consequência.

Ao se defender, Camilla relatou que não teve tempo para absorver os problemas. "Assim como outras pessoas tiveram o tempo delas para absorver os problemas. Para quem quiser, eu posso fazer uma palestra para todo mundo da casa. Além da votação, aconteceu uma discussão dentro do quarto, onde a Vitória usou palavras que me tocariam, como já aconteceu antes e eu já falei aqui no 'Sincerão', e eu preferi me calar para não sair como a errada da história", justificou.

Na sequência, Vilma escolheu o adjetivo "influenciável" e chamou Thamiris. A mãe de Diogo relatou que a sister foi agressiva com Vitória. "É a continuação do que aconteceu. A Camilla veio para falar da Vitória e não falou. Em seguida, você veio com a mesma história. Então vocês não fizeram o que tinham que fazer. Ontem (domingo), você foi muito agressiva com a Vitória também. O dedo na cara dela, é desrespeito isso". A nutricionista interrompeu a fala de Vilma e disparou contra o ator: Seu filho, falando na cara da Gracyanne não foi, né? Vocês são incoerentes aqui na casa", rebateu.

O juri avaliou que a mãe de Diogo "mandou bem" e Thamiris recebeu a punição.

Durante a atividade, a nutricionista e Vitória trocaram acusações. "Thamiris, todo mundo ouviu ontem as duas versões da história", disse a artista. A irmã de Camilla rebateu: "Não ouviu nada, Vitória. Ninguém convivia com você dentro do quarto. Você recebeu voto o tempo inteiro e todo mundo agora te ama. Eu estava com você e você me deixou sozinha hoje". A atriz respondeu. "A questão não é essa. É a questão é como você se comunica com uma pessoa que é sua aliada".

O anjo da semana, Guilherme, escolheu a palavra "traidor" e chamou Camilla. O brother criticou as atitudes da trancista. "A Vitória teve uma posição que não ia mudar o final da votação do paredão. Quem ia para o paredão seria eu mesmo. No final de tudo isso, Camilla chegou para mim e falou: 'Guilherme, se a votação tivesse sido em outra ordem, eu votaria na Vitória para que ela fosse para o paredão', isso é uma atitude que eu estou dizendo como jogador, que eu jamais tomaria se algum parceiro meu errasse. E depois que tudo isso aconteceu, a casa de fato percebeu que ela ficou chateada. Isso foi visto por todo mundo mas ninguém aqui tem coragem de falar as coisas para as pessoas", relatou.

Os ex-BBBs avaliaram como "mandou bem" e a trancista recebeu a consequência.

Camilla chamou Vitória e escolheu a palavra "falso". A carioca relembrou a discussão que teve com Vitória. "Na semana passada, além da votação, houve também uma discussão dentro do quarto. Palavras foram faladas para mim que me travaram e eu não consegui continuar a discussão. Nisso, eu virei para os meus aliados e falei: 'A partir de agora, eu não jogo mais com ninguém, não contem comigo para fazer nada, para ficar me expondo'. No dia seguinte, houve o 'Sincerão', infelizmente eu chamei o Diogo, que eu não queria ter exposto você, e eu falei isso aqui, para não expor a Vitória por conta do Mateus, porque eu não sabia como ia ficar o quarto depois disso, porque o Mateus poderia sair ou não. Além disso, ela [Vitória] me chamou e falou: 'Por que você não me chamou, então?'. Foram sequências de coisas que foram acontecendo e eu teria muitas coisas para falar para vocês aqui", disparou.

O júri definiu que a sister "pipocou" e ela recebeu a punição.

Vinícius escolheu a palavra "covarde" e chamou Diogo. O brother afirmou que é preciso ter uma boa memória dentro da casa. "Independente do resultado, se vai pipocar ou não, para mim, pouco importa. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas pessoas podem ter memória curta e a minha não é. No momento que teve certas situações, onde a minha dupla esteve com você, sempre foi genuína a troca. Eu nunca interferi de forma alguma, porque o respeito que tenho por ela é de ver ela bem. Há situações que aconteceram que você não agiu de forma correta, porque, independente de tudo, Aline sempre esteve do seu lado. Então, é muito importante que ao invés de apontar Vitória como ingrata, apontar situações, que você se coloque no seu lugar também. E busque na sua memória situações que aconteceram e quem esteve do seu lado. Enquanto muita gente pode estar ai pensando muita coisa, sua máscara está caindo e, inclusive, derrete um monte de vezes nas festas", disse ele.

Os trio de jurados escolheu a placa "mandou bem" e Diogo recebeu a consequência.

O baiano e o ator discutiram durante a atividade. "Bata o pé no chão. Na Bahia a gente fala, não viaje não, pega sua visão", disse Vinícius. "Você podia ter sido um pouco mais claro", rebateu Diogo. "Não, quando você sair, você pesquisa", respondeu o promotor. "Isso aqui é um jogo e a gente está falando de relacionamento, você precisa ser claro", explicou Diogo. O baiano afirmou que foi claro. "Eu fui claro com a minha clareza. Se quiser ficar ai se posicionando, com a sua cara tremendo, você vai tremer". "Cara tremendo? É a sua que está tremendo", disse o artista. Vinícius rebateu: "Isso mesmo, irmão". "Não me chama de irmão, você é meu irmão", respondeu Diogo. "Pegue sua visão. Aqui não", disparou o promotor.

Craque do jogo

O 'Pipocômetro' elegeu Vitória como o 'Craque do Jogo' da noite. Os jurados elogiaram sua performance. "Vitória foi bem. Vitória e Guilherme. Ela se defendeu bem, foi coerente, humanizou a situação. Soube reconhecer o lugar de privilégio dela mas ao mesmo tempo se posicionou no jogo".