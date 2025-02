Aline e Diogo Almeida discutem por comida - TV Globo

Publicado 24/02/2025 21:32

Rio - Aline e Diogo Almeida protagonizaram um desentendimento nesta segunda-feira (24) no Big Brother Brasil 25. A discussão começou quando a sister comentou sobre a quantidade de feijão e lentilha servida na casa. O brother, que preparou o almoço da Xepa ao lado da mãe, Vilma, não gostou da observação.



Aline apontou que o feijão sobra diariamente porque os participantes evitam comer o alimento todos os dias. Para ela, a solução seria aumentar a quantidade de lentilha na refeição, o que não aconteceu. Diante da observação, Diogo Almeida não gostou e reagiu. Aline, então, foi até o Quarto Fantástico para esclarecer que sua fala não foi uma crítica direta a ele e Vilma, mas sim um comentário sobre a dinâmica da casa.Mesmo com a explicação, Diogo se manteve firme e sugeriu uma conversa com todos os participantes: "Então vamos fazer uma reunião e falar: vamos fazer mais lentilha." Aline defendeu sua postura e explicou o motivo de ter falado sobre o assunto na cozinha: "Antes de falar isso lá embaixo, eu vim aqui para falar com você. Eu aproveitei para falar enquanto estavam todos na cozinha, para mostrar que a realidade agora está sendo diferente".