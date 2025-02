Gracyanne Barbosa revela hábito curioso de Belo - TV Globo

Publicado 24/02/2025 21:44 | Atualizado 24/02/2025 21:44

Rio - Na noite desta segunda-feira (24), as participantes Vitória Strada, Thamiris, Gracyanne Barbosa e Camilla conversavam no quarto Nordeste enquanto se preparavam para o quadro "Sincerão". O papo tomou um rumo descontraído quando Camilla mencionou o tempo que costuma gastar no banho devido ao uso do celular.

Camilla iniciou o assunto ao admitir que demora no banho por ficar mexendo no celular. Ela questionou se outras pessoas também tinham esse hábito: "Eu demoro muito. Em casa é pior, porque com celular você sabe que rola o momento de sentar e não fazer nada olhando pro celular. Será que todo mundo faz isso?"

Em resposta, Gracyanne Barbosa compartilhou uma curiosidade sobre seu marido, o cantor Belo. Ela contou que ele passa longos períodos no banheiro utilizando o celular: "Nossa, o Belo fica tipo... Um bagulho de mais de duas horas sentado com o celular no vaso. Levanta com as duas pernas dormentes e fica 'me ajuda, me ajuda aqui'", disse Gracyanne, rindo.