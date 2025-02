Vilma critica romance de Diogo Almeida com Aline e sugere fim do relacionamento - Reprodução / TV Globo

Publicado 25/02/2025 14:16 | Atualizado 25/02/2025 14:16

Rio - A relação entre Diogo Almeida e Aline no "Big Brother Brasil 25" tem gerado polêmica dentro e fora da casa. Dessa vez, Dona Vilma, mãe do participante, surpreendeu ao se manifestar contra o namoro do filho. Durante uma conversa dentro do reality, ela demonstrou que não aprova a relação e fez declarações incisivas sobre o futuro do casal.



Vilma abordou o assunto enquanto discutia com Diogo sobre a trajetória dele no jogo. "Eu não erro, pelo amor de Deus, não vai estragar tudo, vida, por causa dessa bobeira não. Ela não é mulher para você, não".



A mãe do brother também deu a entender que o romance pode não durar muito tempo. "Pode sair porque é um problema sério na tua vida", disse ela.



A conversa seguiu com Vilma reforçando sua preocupação e orientando Diogo a manter o foco no jogo. "Descansa sua cabeça, porque isso é para te prejudicar. Isso foi armado para te tirar do sério. Esquece esse assunto. Quando voltar do paredão, a gente acerta. Tem que chamar um por um para conversar e esclarecer, mas agora não é o momento", concluiu.



Vilma e Diogo enfrentam nesta terça-feira (25) o sexto paredão da edição, ao lado de Vitória Strada. Um deles será eliminado, deixando a disputa pelo prêmio milionário.