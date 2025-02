Camilla revela que tem vontade de ir para o paredão e sair do jogo - Reprodução Globoplay

Camilla revela que tem vontade de ir para o paredão e sair do jogoReprodução Globoplay

Publicado 25/02/2025 13:18

Rio - Camilla revelou que está preocupada com o 'cancelamento' fora do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Thamiris, na área externa da casa, a carioca desabafou sobre o que tem acontecido dentro do programa e declarou que sente vontade de ir para o paredão e sair do jogo.

"Sabe porque eu não quis falar com a Vitória? Eu não tenho uma preocupação com o que o público vai achar, eu tenho uma preocupação em como os meus filhos vão ficar, como a minha mãe vai ficar. O cancelamento de uma pessoa preta não é igual ao cancelamento de uma pessoa branca. As oportunidades não são as mesmas", disse ela.

Camilla também relembrou seu embate com Diogo. "Quando eu falei do Diogo aqui dentro. Sabe o que as pessoas falavam pra mim? Que eu tinha que escutar o outro lado. Quando aconteceu o negócio da Vitória, todo mundo ficou do lado dela", declarou.

Carioca contou que tem o desejo de sair do programa. "Thamiris, está me dando uma vontade tão grande de ir para o paredão", disse Camilla. A irmã questionou: "Para sair?". A trancista confirmou. "Real. Tipo assim, não saber jogar isso aqui", revelou. "Eu sei que tem grandes chances da gente sair como errada nisso, eu também fico preocupada. Ainda mais pra gente ser aliada dela (Vitória)", afirmou a nutricionista.