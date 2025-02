João Pedro revela quem pretende vetar da prova do líder e da festa - Reprodução Globoplay

Publicado 25/02/2025 11:20 | Atualizado 25/02/2025 11:46

Rio - João Pedro revelou quais participantes pretende vetar da prova líder e da festa em comemoração à sua liderança no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, em conversa com Maike e João Gabriel, na madrugada desta terça-feira (25). O goiano afirmou que vai tirar Aline da próxima dinâmica e contou que está entre Vitória e Camilla para barrar da próxima celebração da casa.

"A Aline eu vou vetar da Prova do Líder. Cheguei na Vitória agorinha e falei: 'Sou sincero com você. Se eu não te vetar, você me coloca no Paredão?' Ela disse não, e que as prioridades dela são outras pessoas. E eu falei que eu sabia, perguntei só para confirmar. Mas Aline pode colocar um de nós três direto", disse ele. O nadador concordou e afirmou: "Acho que ela me colocaria", declarou.

João Pedro comentou sobre a festa do líder. "Eu vou vetar a Aline da prova do líder. Agora aqui, a Camilla ou a Vitória da festa. Acho que vai ser a Vitória", afirmou.