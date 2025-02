Diogo Almeida é eliminado do ’BBB’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Diogo Almeida é eliminado do ’BBB’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/02/2025 07:33

Rio - Com 43,93% da média dos votos, Diogo Almeida foi eliminado do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (25). Ele levou a pior em um paredão contra a mãe, Vilma (23,46%), e Vitória Strada (32,61%) e deu adeus à disputa pelo prêmio milionário do reality show.

Após deixar a casa, Diogo foi recebido por Tadeu Schmidt no estúdio do programa e falou sobre sua trajetória na atração. "Desde que recebi o convite para entrar, falava que eu queria ser eu. Eu não queria fazer personagem. Eu queria me despir do ator e do psicólogo, entrar e viver tudo que eu tenho para viver. Só que é um jogo muito difícil", avaliou o ator.

"Me perguntaram: 'Você está preparado?' Eu não estou preparado, porque eu não sei jogar esse jogo. Eu vou aprender lá, vivendo. Foi o que eu procurei fazer. Eu procurei seguir vivendo, procurando evoluir a cada dia. Acertei, errei, enfim, como é na vida", finalizou.

Tadeu, então, destacou: "Não passou discretamente por esse jogo, você não foi um figurante, você foi um protagonista".