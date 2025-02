Tadeu Schmidt revelou a dinâmica que vai acontecer nesta quarta-feira (26) - Reprodução Globoplay

Publicado 26/02/2025 07:54

Rio - Tadeu Schmidt adiantou a dinâmica que vai acontecer nesta quarta-feira (26), no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Durante o programa ao vivo, desta terça-feira (25), o apresentador informou que após o toque de acordar pela manhã, os participantes vão se deparar com um 'botão misterioso' no gramado da casa. O primeiro que apertar, terá que vetar alguém, de forma imediata, da próxima prova do líder e em seguida, vai enfrentar as consequências do 'quarto desafio'.

"Tem um spoiler para vocês, sobre o que vai acontecer amanhã pela manhã. Após o toque de acordar, eles vão encontrar um 'botão misterioso' no gramado. A pessoa que apertar o botão, já vai ter que vetar, de cara, um participante para a prova do líder dessa quinta-feira", disse Tadeu.

O apresentador explicou como será feita a dinâmica do 'quarto desafio': "Depois disso, essa mesma pessoa, que apertou o primeiro botão, vai para o 'quarto do desafio', lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra 'vip'. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar o botão dentro do tempo determinado", declarou.

O jornalista revelou as consequências da tarefa no quarto. "Se ela conseguir completar a tarefa, ela vai para o vip, veta mais uma pessoa da prova do líder e ganha imunidade. Se ela não conseguir completar a tarefa, a pessoa vai para a xepa, está fora da prova do líder e já está no paredão", afirmou.