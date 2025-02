Aline lamenta saída de Diogo - Reprodução Globoplay

Publicado 26/02/2025 08:59 | Atualizado 26/02/2025 09:01

Rio - Aline lamenta a saída de Diogo, com quem teve um romance no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (26). Na cozinha da casa, a sister caiu no choro e foi consolada por Guilherme e Vinícius. A policial militar afirmou que ficou parecendo que alguém morreu.

"Minha irmã, estou acostumado a lhe ver sorrido, não chorando", disse Guilherme. "Fui ali molhar as plantas e ela aqui molhando o pão", brincou Vinícius. Brothers se sentaram e consolaram a amiga. "Que saco, fica parecendo que uma pessoa morreu", declarou Aline. O fisioterapeuta tentou acalmá-la: "Nada, menina. Daqui a pouco vai encontrar todo mundo".

O baiano perguntou para a policial militar qual a sensação que está sentido. "Mas qual a sensação? Fala", questionou ele. "Que é frescura", respondeu Aline. O promotor discordou: "Seu sentimento não é frescura. Se é seu, como que é frescura?". Guilherme continuou: "Todo mundo chorou, você tem o direito de chorar também", relatou.