João Gabriel se desentende com João Pedro na festa do líderReprodução Globoplay

Publicado 27/02/2025 11:02

Rio - João Gabriel decidiu deixar o quarto do líder após ter um desentendimento com o irmão, João Pedro, no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (27). A discussão aconteceu devido a Gabriel afirmar que o chapéu que a produção enviou para Pedro usar na festa de sua liderança era dele.

"Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não. Aí, fica de gracinha... O problema não é ele usar, o problema é cair no chão", desabafou João Gabriel com outros brothers.

Em seguida, no quarto do líder, o goiano começou a arrumar seus pertences. "Porque vocês estão fazendo isso?", questionou Renata. "Amanhã vou amarrar vocês na mesma blusa para vocês ficarem abraçados o dia todinho", continuou a bailarina.

João Pedro abriu a porta do quarto e o irmão disparou: "Só que no dia que eu fui líder, eu não fiz isso com você", disse ele. O líder respondeu: "Não te mandei embora". Gabriel rebateu: "Você vai aprender. Comigo você não fala mais nunca", disse ele, que decidiu ir dormir no quarto "Fantástico".