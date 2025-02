Daniel Rocha agradeceu o apoio do público: "Juntos pela Vitória" - reprodução Instagram

Publicado 26/02/2025 15:50

Rio - Daniel Rocha se pronunciou nesta terça-feira (26) sobre a repercussão envolvendo Vitória Strada no Big Brother Brasil 25. O ator, namorado da participante, compartilhou sua visão sobre os desentendimentos recentes entre Vitória, Camilla e Thamiris.



"As pessoas estão querendo uma posição minha, então resolvi dividir algumas palavras com vocês aqui", afirmou Rocha ao abordar o assunto.O ator destacou a pressão psicológica do confinamento e afirmou que a atriz sempre agiu com respeito. "É profundamente angustiante quando alguém que sempre acolheu e respeitou as pessoas ao seu redor se vê injustamente acusada de algo que não é, especialmente em um contexto de pressão psicológica intensa. O medo do cancelamento e da reprovação social pode levar qualquer um a duvidar de si mesmo, anulando, muitas vezes, a sua própria voz e aceitando uma culpa que não lhe pertence", declarou.Rocha também reforçou a importância de analisar os fatos antes de fazer julgamentos precipitados. "Porém, é fundamental lembrar que acusações injustas não definem a verdade que todos nós estamos vendo e assistindo ao programa. A integridade de uma trajetória de respeito e a empatia não podem ser apagadas por equívocos ou distorções alheias", afirmou.Encerrando seu pronunciamento, o ator agradeceu o apoio do público. "Juntos pela Vitória", declarou.