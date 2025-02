Vinícius aperta o botão misterioso e vai para o quarto desafio - Reprodução Globoplay

Publicado 26/02/2025 11:46 | Atualizado 26/02/2025 12:00

Rio - Vinícius apertou o botão misterioso e vetou Maike da próxima prova do líder do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (26). Em seguida, o baiano foi levado até o 'quarto do desafio' e conseguiu cumprir a atividade, que consistia em encontrar as três letras da palavra 'vip', em menos de dez minutos, no escuro.