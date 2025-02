Aline chora após desentendimento com Vinícius no BBB 25 - TV Globo

Publicado 26/02/2025 16:49

Rio - Durante um momento no banheiro do BBB 25, Aline pediu ajuda a Vinícius e Camilla para retirar suas trancas e mudar o penteado. Enquanto auxiliava a sister, o promotor de eventos cortou acidentalmente o fio do microfone dela.

Camilla expressou preocupação com uma possível penalidade. Alguns participantes imaginaram que Vinícius estivesse brincando ao cortar o fio. Pouco depois, um aviso apareceu na tela da casa, confirmando a penalidade. Vinícius perdeu 500 estalecas. Guilherme tentou tranquilizá-lo: "Todo mundo sabe que foi sem querer".

Joselma fez um comentário sobre a situação: "O pobre do Vinícius agora ficou liso. No VIP mas sem dinheiro". A punição afeta a rotina do brother, que precisará gerenciar os recursos restantes na casa.