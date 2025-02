Renata e Eva vencem primeira prova de resistência do BBB 25 - Reprodução / X

Renata e Eva vencem primeira prova de resistência do BBB 25Reprodução / X

Publicado 26/02/2025 14:56 | Atualizado 26/02/2025 14:59

Rio - Durante uma conversa, Renata e Eva refletiram sobre suas relações dentro do jogo. O foco do papo foi a proximidade de Maike com Camilla e Thamiris, o que gerou questionamentos entre as sisters.



fotogaleria

Renata mencionou um aviso que recebeu de Camilla, que disse que outro participante estava falando mal dela pela casa. Diante disso, a bailarina suspeitou que o comentário poderia ser sobre Maike, com quem mantém certa proximidade no jogo."Eu gosto do Maike, a gente conversa, mas me incomoda um pouco esse excesso de proximidade com as meninas. Eu fico pensando, a gente vota nelas e elas votam na gente. Mas ele fala claramente que prioriza a gente... Sei não. Fico só observando", refletiu Renata.Eva concordou com a análise da amiga e afirmou que também enxerga com cautela a relação do paulista com Camilla e Thamiris. "Eu sempre tenho um pé atrás, eu vejo que ele conversa com todo mundo sobre jogo", comentou a fisioterapeuta. Ela ainda destacou que João Gabriel e João Pedro também têm uma proximidade com as irmãs cariocas.Renata revelou que já conversou com Maike sobre o assunto, tentando entender sua postura dentro do jogo. Eva, por sua vez, afirmou que não se incomoda com a relação dele com outras participantes, desde que suas falas não sejam repassadas. "Eu falei sobre isso, não quero que leve nada para lá. Aí ele: 'Mas eu não levo e nem trago'. Como se ele escutasse coisa de lá, tu entende?", disse Renata para Eva.