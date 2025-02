Diogo Almeida detalha momentos no edredom com Aline em quarto compartilhado com a mãe - Reprodução / Globo

Diogo Almeida detalha momentos no edredom com Aline em quarto compartilhado com a mãe Reprodução / Globo

Publicado 26/02/2025 13:32

Rio - Eliminado do "BBB 25" na noite de terça-feira (25), Diogo Almeida participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" e relembrou os momentos de intimidade com Aline dentro do confinamento.



Durante a entrevista, o ator falou sobre os momentos no edredom com a ex-policial, mesmo com a presença de sua mãe no mesmo quarto. "A gente tinha o maior cuidado. A gente só trocava carinho. Só carinho mesmo. Com muito cuidado, muito respeito, pra não expor a Aline, me expor. A minha mãe ali, realmente não é a situação mais confortável, mas era o que a gente tinha", disse o artista.



O ex-brother também comentou a decisão do casal de assumir um envolvimento amoroso dentro da casa mais vigiada do Brasil. "A gente pensou muito antes de ficar, conversou se iria atrapalhar nosso jogo... Em determinado momento a gente decidiu ficar. Eu escolhi estar com ela no BBB. É mais complexo do que aqui fora... Todo detalhe é visto por muitas pessoas. Qualquer coisa pode tomar uma proporção maior. Mas eu me joguei, como tudo que eu propus dentro do programa", afirmou.



Diogo destacou a conexão entre ele e Aline. "Nós tivemos uma relação sincera, sem fazer tipo. Rolou atração verdadeira. Ela é uma mulher linda e eu senti coisas muito boas dela lá dentro. O que ela me passava nos olhos contou muito. Tiveram momentos de embate, foram abordadas algumas situações, mas o que a gente viveu mais foi uma relação de muita parceria, alegria e troca genuína", completou.