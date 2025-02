Camilla foi barrada da festa pelo líder João Pedro - Reprodução/TV Globo

Camilla foi barrada da festa pelo líder João Pedro Reprodução/TV Globo

Publicado 26/02/2025 22:28

Rio - Camilla foi escolhida por João Pedro para ficar no Quarto Barrado no Baile do "BBB 25", nesta quarta-feira (26). A sister precisa encontrar 5 bolinhas com chaves entre 22 mil espelhadas pelo cômodo e ter acesso ao convite para a festa do líder. A irmã de Thamiris terá à disposição água, pão e um banheiro enquanto estiver isolada.

fotogaleria "Eu me identifico demais com a Camilla e a Thamiris, com a história de vidas dela, nós já conversamos sobre isso e temos uma troca boa. E por questão do jeito que ela brigou com a Vitória e tudo, de dedo, eu não gosto, é opinião minha", explicou a decisão.

Se cumprir o desafio, Camilla volta imediatamente para a festa. Mas caso não complete a missão, a trancista retorna para a casa após o término da celebração da liderança de João Pedro.