Camilla desabafa sobre ser alvo dentro da casa do BBB - Reprodução Globoplay

Camilla desabafa sobre ser alvo dentro da casa do BBBReprodução Globoplay

Publicado 27/02/2025 13:55 | Atualizado 27/02/2025 13:57

fotogaleria

Rio - Camilla desabafou sobre ser alvo de votos dos brothers no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Gracyanne, no quarto 'Nordeste', a carioca relatou que entende como Vitória se sentia, quando passou pela mesma situação e declarou que não possui a necessidade de ficar agradando ninguém.