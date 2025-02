Thamiris - TV Globo

ThamirisTV Globo

Publicado 27/02/2025 14:24

Rio - Na manhã desta quinta-feira (27), Thamiris compartilhou com Camilla e Vitória Strada detalhes de uma conversa que teve com Maike durante a madrugada no Big Brother Brasil 25. A nutricionista relatou que, enquanto discutiam o jogo na sala, Eva passou pelo ambiente e demonstrou incômodo.

fotogaleria

"Muito ciúme, Camilla. Aí daqui a pouco passou a outra, com muito ciúme, dava para ver na cara", disse Thamiris, apontando a reação das sisters.Segundo ela, Maike mencionou que Eva e Renata acreditam que ele conversa sobre jogo com as participantes do Quarto Nordeste. Na tarde anterior, as bailarinas comentaram a proximidade do paulista com as sisters do Rio de Janeiro, e Eva revelou ter "um pé atrás" sobre a relação.Thamiris avaliou a movimentação das participantes e afirmou que enxerga interesses estratégicos nas interações dentro da casa. "Ou seja, as trocas delas sempre são por interesse", declarou.Camilla também expressou sua percepção sobre o jogo e como as atitudes do grupo têm se tornado mais evidentes. "Para mim, está tudo clareando, as coisas estão ficando muito nítidas. Eu não via ninguém jogando. Na verdade, o pessoal está acostumado a jogar de forma sorrateira. Eu sou muito clara, incomoda as pessoas", afirmou.A sister ainda relembrou momentos do início do reality e como o grupo foi visto pelos demais participantes.v"A nossa clareza sempre incomodou, desde a primeira semana, quando a gente falou que votaria nas pessoas. (...) A gente começou a ser mal vista aí", completou Thamiris.