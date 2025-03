Vinícius comenta sobre possível opinião do público fora da casa - Reprodução Globoplay

Publicado 21/03/2025 11:10 | Atualizado 21/03/2025 12:51

Rio - Vinícius comentou as possíveis opiniões do público do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na madrugada desta sexta-feira (21). Em uma conversa com Guilherme, na área externa da casa, o brother afirmou não fez nada de cruel dentro do programa e declarou que não conseguiria ser diferente do que é fora da casa.

"Por isso que eu falo, que independente da situação que eu venha enfrentar aqui, do que chega e até do que Tadeu Schmidt falou mesmo, de opiniões. O Brasil é muito grande. Eu sei que eu não fiz nada de cruel, não fui cruel com ninguém. Eu não diminuí ninguém, eu não falei de qualquer jeito com ninguém. Até porque eu não sou assim, eu não conseguiria ser diferente", disse Vinícius.

O baiano afirmou que não passaria por cima de quem ele é para ganhar o prêmio: "Eu prefiro ter pecado pela ingenuidade e isso me prejudicar, do que querer isso aqui de qualquer jeito e passar por cima de quem eu sou", relatou.

Guilherme concordou e complementou o brother: "Às vezes, o jogo pede um tipo de jogador que, talvez, não seja o que o Guilherme seria. Eu sou exatamente o que eu sou lá fora. As atitudes que eu tomo, essa última que eu tomei agora, foi algo que me incomodou muito. Só que depois eu fiquei pensando: 'Porque eu estou incomodado se é o jogo da pessoa?'. Eu estou até dando dica do que eu acho que deveria ser feito. Um exemplo, eu amo a Gracyanne demais. Mas eu precisei ser mais jogador do que coração", declarou.