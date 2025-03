Renata e Eva - Globoplay

Renata e EvaGloboplay

Publicado 21/03/2025 15:41

Rio - Na tarde de sexta-feira (21), Renata utilizou a Central do Líder para escutar uma conversa na academia do BBB 25. Ao lado de Eva, a sister esperava obter informações estratégicas, mas a expectativa foi frustrada pelo conteúdo do diálogo de Guilherme.

Renata e Eva ouviram Guilherme comentando sobre uma participante, mas sem citar nomes. Durante a conversa, ele especulou sobre a reção dela em uma dinâmica do jogo.

"No início do programa, se ela fosse para um negócio desse de ficar fechado, sei que pra ela, ela poderia simplesmente jogar tudo para o ar. (...) Hoje, ela falando: 'se eu fosse, eu simplesmente ia dormir, se a pessoa não quer que eu vá participar da festa'... Mas acho que não fariam isso com ela", afirmou Guilherme.

As bailarinas acreditaram que ele se referia à dinâmica Barrado no Baile. No entanto, antes que pudessem obter mais detalhes, Delma entrou na academia e o assunto mudou para as compras do mercado. Renata reagiu na hora: "Falem do jogo, vocês estavam falando nesse instante!".

Eva, desapontada, lamentou a situação: "Não acredito que a gente gastou o crédito", disse, rindo da situação.

Repercussão entre as sisters

Depois que o tempo da Central do Líder expirou, Renata compartilhou sua percepção sobre a conversa. "Eu acho que o Gui escutou aquela parte. Agora eu sei o que foi que ele escutou. No dia que eu estava ali no quarto falando, vamos para a academia", comentou.

Eva concordou com a amiga e acrescentou: "Fiquem circulando pela casa. Mas eu te disse que ele tinha escutado isso, porque do nada agora fica todo mundo lá fora".