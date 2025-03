Delma - Reprodução / Globo

Delma Reprodução / Globo

Publicado 21/03/2025 12:53 | Atualizado 21/03/2025 12:53

Rio - Na manhã desta sexta-feira (21), os participantes do "BBB 25" disputaram mais uma rodada do tradicional leilão do "Poder Curinga". Dessa vez, Delma se destacou ao oferecer todas as suas estalecas e garantir o direito à vantagem, que poderá impactar diretamente a formação do próximo paredão.



Com o poder em mãos, Delma poderá salvar um dos brothers emparedados pelo Big Fone, que tocará ao vivo no programa de sábado (22). Além de escapar da berlinda, o participante salvo ainda receberá imunidade, o que pode alterar significativamente as estratégias dos demais jogadores.



Vale ressaltar que o Poder Curinga é sempre um elemento surpresa no jogo, e os participantes só descobrem sua real função no momento da formação do paredão.