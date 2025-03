Aline traçou estratégias com Daniele para que aliados atendam ao Big Fone - Reprodução de Vídeo

Publicado 21/03/2025 15:48

Rio - Nesta sexta-feira (21), Aline conversou com Daniele Hypolito sobre as chances do Big Fone tocar e falou sobre as estratégias para que um dos integrantes do quarto Anos 50 consiga atender. A ligação vai acontecer durante o programa de sábado e quem ouvir a mensagem deverá indicar dois participantes ao paredão.

fotogaleria "O Big Fone não tocou semana passada. Vai tocar essa semana", suspeitou Daniele. "Estou achando que não é hoje mesmo, não. Antes eles disfarçavam [...] Como hoje eu declarei, botei o banco ali do lado, aí a brincadeira agora está mais arriscada", disse Aline.

A irmã de Diego Hypolito pensou em maneiras de um aliado atender o telefone. "Mas aí, cabe a gente ter inteligência. Se eles estão desse lado, a gente fica lá do outro", sugeriu. "Não, não. Eu vou ficar aqui e você lá. Aí a gente toma conta dos dois, porque se não atender atrapalha pelo menos", afirmou a baiana.